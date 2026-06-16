タレントの新山千春（45）が16日までに自身のインスタグラムを更新し、愛車とのショットを披露した。新山は25歳からジープを乗り継ぐジープ好きとして知られているが、今年3月トヨタ「ランドクルーザー70」を納車したことを明かしていた。この日は「約2000台のランクルが集結したランクルフェス2026初参戦させていただきました！！」と書き出すと、サーキットにランクルが並ぶ前でポーズを決める自身のショットをアップ