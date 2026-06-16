東北楽天ゴールデンイーグルス新監督に、昨年まで千葉ロッテマリーンズで指揮をとった吉井理人氏（61）が就任する。6月10日に三木肇前監督（49）が休養してからわずか5日、日本代表「侍ジャパン」でもコーチ経験ある吉井氏による“チーム再建”が期待されるがーー。【写真】石井GMの妻で元フジアナの木佐彩子、55歳でも変わらない美貌6月15日時点で23勝39敗、借金16でパ・リーグ最下位。セ・パ交流戦でも4勝13敗とこちらも最下