天皇皇后両陛下が滞在されているオランダ。各国の王室と親善を重ねる中でも、両陛下にとってオランダの国王夫妻は特に親しい間柄といえる。皇室とオランダ王室、陛下とウィレムアレクサンダー国王、皇后さまとマキシマ王妃、愛子さまと王女たち。その絆と今回の訪問の意味することとは。「家族」のような間柄陛下と国王の交流は、イギリスのオックスフォード大学留学中にオランダを旅行された1984年から始まった。陛下の方が7歳上