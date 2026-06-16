ＤｅＮＡは１６日、横浜市内の「ＴＨＥＬＩＶＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和地所」で、オスバルド・ビド投手（３０）、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）の入団記者会見を行った。エンカーナシオンはドミニカ共和国出身の右の強打者。１９３センチ、１１３キロの恵まれた肉体から強烈な打球を生み出す。メジャー通算９４試合に出場し、打率２割１分１厘、１０本塁打、４０打点の成績を挙げている。エンカーナシ