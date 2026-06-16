メッツの千賀滉大投手（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグのメッツで腰椎炎症のため負傷者リスト（IL）入りしている千賀滉大投手が、16日午後7時10分（日本時間17日午前8時10分）開始の敵地シンシナティでのレッズ戦で先発すると15日、メジャー公式サイトが伝えた。今週リハビリ登板に臨む見通しだったが、同僚の先発スコットの負傷により、急きょ復帰することになった。今季メジャーで0勝4敗、防御率9.00と不振