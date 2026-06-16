NTTドコモとWOWOWは16日、資本業務提携を結んだと発表した。WOWOWが設立する新会社にドコモの映像配信サービス「Lemino（レミノ）」事業を移し、共同で運営する。15日に締結した。ドコモは、WOWOWが実施する第三者割当増資を引き受け株式の約2.8％を取得する。いずれも10月1日付の予定だ。レミノは映画やドラマ、スポーツ、音楽などのコンテンツを提供している。広告が表示されて視聴可能な作品に制限がある無料プランと、独占