お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ（47）が15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。幼少期について語った。黒沢は「一人っ子で、親ともそんなにしゃべったことがないんですよ、実は」と幼少期を振り返り「一緒に暮らしてるんですけど“いってきます”“ただいま”“いただきます”とか、家で一度も言ったことがない」と激白。共演者をざわつかせた。これにMCの大悟が「お父さんお母さんから“