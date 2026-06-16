日本代表MF久保建英が病院で検査を受けたことが発表された。オランダ代表戦に先発出場した久保建英は75分までプレー。71分にドリブルで仕掛けた際にオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースと接触し、左ひざを痛めた。一度は立ち上がったものの自ら交代を要求し、オランダ戦後の取材対応は行わなかった。当日はメディカルスタッフのチェックを受けたと公表されてていたが、翌15日に病院で検査を受けたことが判明。なお、検査結