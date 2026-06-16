感謝状を受け取った藤原さん（左）と島村さん（中央）＝１５日、旭署交通事故に巻き込まれて大けがをした８０代の女性を素早く救護したとして、神奈川県警旭署は１５日、ともに平成横浜病院（横浜市戸塚区）で医師を務める藤原秀臣さん（３７）と島村亮助さん（３２）に感謝状を贈った。署によると、事故は５月２２日昼過ぎ、同市旭区上白根町で発生。信号機のない横断歩道を歩いて渡ろうとしていた女性が、乗用車にはねられて