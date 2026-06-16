“夢と挑戦”をテーマに、石川県の七尾高校でロケットを使った特別授業が15日、行われました。能登の子ども達に、未来への夢や希望を持つ切っ掛けを届けたいと、去年から始まったこの取り組み。15日、七尾高校で行われた特別授業では、小説「下町ロケット」のモデルになった、北海道にある植松電機の植松努社長による講演会が行われました。 ■植松電機・植松 努 社長：「一生懸命ってのは一個しかやっちゃだめという意