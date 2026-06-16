久しぶりに実家へ帰ったら、玄関に新聞が山積みになっていた。親に聞くと、販売員から洗剤やチケットをもらい、新聞の年間契約をしたという場合、家族としては心配になるでしょう。 例えば認知症を発症し、判断力が鈍っている状態であれば、消費者契約法による取消しや販売店との交渉で解約できる可能性があります。ただし、契約日や書面、親の状態などの確認が重要です。 訪問販売で契約したならクーリング