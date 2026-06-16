「どうせ毎日シャワーを浴びるなら、ジムのシャワーを使った方が得ではないか」と考える人もいるかもしれません。最近はシャワー設備が充実したスポーツジムも多く、仕事帰りに運動してそのまま入浴を済ませることもできます。 しかし、月額9000円の会費を支払っている場合、本当に水道代やガス代だけで元を取れるのでしょうか。 今回は、一般的なシャワーの水道光熱費をもとに、ジム