【アサシン クリード シャドウズ：タイトルアップデート（1.1.11）】 6月16日 配信予定 ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」において、タイトルアップデート（1.1.11）を本日6月16日に配信する。 最後のコンテンツ追加となる