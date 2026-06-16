【スマートフォン版「Pokémon Champions」】 6月17日15時 サービス開始予定 基本プレイ無料（アイテム課金制） ポケモンは、Android/iOS版ポケモンバトルゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」を6月17日のメンテナンス終了後よりサービス開始する。基本プレイは無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。 「ポケモンチャン