石川県内の主な河川では16日、アユ釣りが解禁され、金沢市の犀川では、早速、釣りを楽しむ人たちでにぎわいを見せていました。アユ釣り解禁日を迎えた金沢市の犀川。金沢漁協によりますと、16日朝の水温は低く、アユの動きは鈍いということですが、それでも多くの釣り人が次々とアユを釣り上げていました。 ■釣り人：「1年に1回のことですから、楽しみですよね。60匹くらいですね、今」「わが家、あんまりアユ食べないんです