チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）へ向けて日本代表が、異例の選手ミーティングを行う見通しだ。強豪オランダとの初戦を劇的な展開で２―２と引き分け、第２戦に勝てば決勝トーナメント進出は確実となる。引き続き大事な一戦となる中、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで１５日（同１６日）に行われたＵ―１９日本代表との練習試合後、ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ