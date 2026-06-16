TWICEのジョンヨンが、さらに健康的になった近況を公開した。6月16日、ジョンヨンは個人インスタグラムのストーリーを更新。ランニング中に撮影した写真を公開した。【写真】さらにスリムに！ジョンヨン、深夜ランニング姿写真の中のジョンヨンは、黒のランニングウェア姿で川沿いの遊歩道に立っている。頭にはヘアバンドを巻き、保護メガネやランニングベルトまで着用した本格的なスタイルが注目を集めた。体にフィットしたランニ