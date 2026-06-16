【モデルプレス＝2026/06/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルにて脱落となった練習生の倉橋吾槙（GOTEN）が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。途中辞退した練習生の釼持吉成（KINARI）との2ショットを披露した。【写真】「日プ新世界」ファイナリスト、“途中辞退”練習生との話題の近影◆倉橋吾槙、釼持吉成との2ショット公開6月6日に行わ