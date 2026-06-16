MLBのファン投票で興味深い結果が出た。成績と実際の人気のギャップを如実に示している。【写真】大谷翔平が「びしょ濡れ」MLB事務局は6月16日（日本時間）、オールスターファン投票の中間集計を発表した。これによると、キム・ヘソンは34万5924票を獲得し、ナ・リーグの二塁手部門で4位に入った。キム・ヘソンは現在、ロサンゼルス・ドジャース傘下の3A球団、オクラホマシティ・コメッツでプレーしている。2位のブライソン・スト