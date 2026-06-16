【モデルプレス＝2026/06/16】Travis Japanの宮近海斗が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。現地で「FIFAワールドカップ2026」を観戦したことを明かした。【写真】W杯現地観戦のトラジャメンバー「イケメンすぎ」ユニフォーム姿での3ショット◆宮近海斗、W杯現地観戦宮近は「W杯 日本代表初戦 SAMURAI BLUE へ皆さま、共に全力のエールを届けましょう！」「現地にしずやとまちゅも合流しました！」と、メンバーの吉澤閑也、松倉海