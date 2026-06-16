【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの辻希美が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「お花のウインナーや顔つき卵焼き真似したい」週始めの長男への弁当◆辻希美、高1長男への弁当披露辻は「今週も始まり 今日のお弁当」とつづり「＃高一弁当」のハッシュタグを添えて、長男・青空（せいあ）くんのために作った弁当を投稿。肉野菜炒めを中心に、白