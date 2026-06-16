韓国男性グループ「TST」のメンバーだったヨハンさんがこの世を去って6年が経った。ヨハンさんは2020年6月16日に突然この世を去った。28歳だった。【写真】日本公演直前にこの世を去った韓国男性アイドル死因は遺族の意向により公表されていない。当時、TSTの所属事務所KJミュージックエンターテインメントは「あまりに悲しく残念はお知らせを伝えることになった。ヨハンが6月16日にこの世を去った。遺族の方々は深い悲しみに包ま