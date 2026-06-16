少額から始めることができ、長期資産を形成するのに最適なのがNISAのつみたて投資枠。初心者でも、将来的に大きな資産を作りやすいような仕組みが整っている。教えてくれた方塚越菜々子さんファイナンシャルプランナー。家計簿なしで貯まる仕組みを作る「家計改革プログラム」を独自に開発し、これまで3000人超の家計や資産運用のサポートを行う。身近なお金のトピックをわかりやすく伝えるSNSも好評。初心者が安心して積立投資で