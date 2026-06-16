沖縄では昨日15日から今日16日にかけて24時間降水量が200ミリを超え、大雨となった所がありました。沖縄や奄美では、土砂災害などに注意・警戒が必要です。一方、明後日18日以降は、沖縄では晴れる日が続くようになり、梅雨明けとなる可能性があります。沖縄で大雨24時間降水量が200ミリを超えた所も沖縄は、昨日15日から今日16日の朝にかけて、梅雨前線や暖かく湿った空気の影響で雨が強まり、局地的に大雨となりました。渡名喜