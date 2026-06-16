75型「75E770S」 TVS REGZAは、4KミニLED液晶レグザ「E770S」シリーズを6月26日に発売する。サイズは75型、65型、55型で、価格はオープン。市場想定価格は以下の通り。 75型「75E770S」352,000円前後 65型「65E770S」286,000円前後 55型「55E770S」242,000円前後 いずれも4K倍速ワイドアングル液晶パネルを採用。高輝度なミニLEDバックライトを搭載するほか、高画質映像処理エンジン「レ