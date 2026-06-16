海水浴のシーズンを前に高知県が県内6か所の海水浴場で行った水質検査の結果、いずれも水質が最も良い「AA」と判定されました。県は、届け出があった県内6か所の海水浴場で5月、水質検査を実施し、透明度や油膜があるかないかなど5項目を調べました。その結果、調査対象となった東洋町の「白浜」、香南市の「ヤ・シィパーク」、四万十町の「興津小室の浜」、黒潮町の「浮津」、黒潮町の「入野」、土佐清水市の「竜串