G7サミットに出席している高市首相は、アメリカのトランプ大統領との個別の会談を調整しています。高市首相は、夕食会の場で、トランプ大統領をはじめG7の他の首脳らも前に、「覚書の合意は、事態収束に向けた大きな一歩だ」と歓迎する意向を直接伝えました。合意を受け、高市首相は、イギリス・フランス・ドイツ・イタリアが出したホルムズ海峡の安全確保に関する共同声明に「参加する」と明言しています。この共同声明は機雷掃海