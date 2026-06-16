俳優・瀬戸康史（38）の妻で俳優の山本美月（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。親子でディズニーリゾートを楽しんだ様子を写真で公開した。【写真】「隣のリトルグリーンメンは、子です」山本美月が公開したほっこり“親子ショット”山本はこれまで、親子で大阪・関西万博を訪れた際にはミャクミャクの手描きイラストで、長崎のハウステンボスを訪れた際にはミッフィーの手描きイラストでわが子を隠した“親子ショット