東京消防庁は16日、公式Xを更新。救急隊員に対する暴行事案が発生したとして声明を出した。【動画】容態を確認中に殴る蹴る…被害の様子をイメージで公開した投稿投稿では「【救急隊員に対する暴行】」と書き出し「現場での処置中、複数の救急隊員が傷病者から暴行を受け、怪我を負う事件が発生しました。暴行を加えた者は、臨場した警察により逮捕されています」と報告。「このような行為について、当庁は法的措置も辞さず、