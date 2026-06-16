サッカーのFIFAワールドカップ2026初戦で勝ち点1を獲得した日本代表が、一夜明けて練習を行いました。強豪オランダとの初戦で引き分け、ベースキャンプ地に戻った日本代表。練習は、冒頭の15分が公開されました。15日の試合に出場した選手らもウォーミングアップには参加しましたが、負傷交代となった久保建英（くぼ・たけふさ）選手（25）は姿を現しませんでした。久保選手は試合後、SNSを更新し「応援ありがとうございました。ま