SFTSウイルスを媒介するフタトゲチマダニ（JIHS国立感染症研究所提供）マダニが媒介し致死率の高いウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」の患者数が今年、速いペースで増加している。国立健康危機管理研究機構によると、今月7日までの累計は72人。通年で過去最多の192人を記録した2025年の同時期（68人）を上回っている。都道府県別の累積患者数は静岡、愛知、愛媛、長崎がそれぞれ5人。山口、佐賀、熊本、大分