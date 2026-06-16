日本銀行は間もなく、追加の利上げを決定します。加速する物価高に歯止めをかけるため、政策金利をおよそ31年ぶりの水準となる1％程度へ引き上げる見通しです。中継です。【写真を見る】日銀 政策金利1％程度に引き上げへ 約31年ぶりの水準に“さらなる物価高に歯止めを”【金融政策決定会合】物価高に歯止めかかるか 政策金利を1％程度に引き上げへ景気への配慮から利上げには慎重だった日銀ですが、急速に進む