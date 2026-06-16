俳優の山崎樹範（52）が15日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の吉井怜（44）の不思議な“寝相”を公開した。「寝相」とつづり、1枚の写真を投稿。「怜ちゃんの不思議な寝方。。。怜ちゃんは子供のように寝ます。寝ながらあくびをします。寝言も言います」と記し、頭まで毛布をかぶった姿を披露した。「『ジェームズいいかげんにして！！』現在出演中の舞台、『ハリー・ポッターと呪いの子』の台詞でした（笑）」と驚