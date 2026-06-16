内閣府の『令和7年版高齢社会白書』によると、現在収入のある仕事をしている60歳以上の約3割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しています。彼らが働き続ける理由は、決して経済的なものだけではありません。潤沢な老後資金がありながら、悠々自適なリタイア生活を送っていた元サラリーマンの事例から、働き続けることの本当の意味を探っていきましょう。「あれ」「それ」で通じる毎日…気づかなかった脳の“サビ”60歳で