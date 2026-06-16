家庭内での食中毒リスクへの関心が高まる季節が来ました。Nadia株式会社（東京都港区）が運営する料理メディア『Nadia』が実施した「家庭の食中毒対策」に関する調査によると、約5人に1人が「食中毒関連でヒヤリとした経験がある」と回答したことがわかりました。なお、本記事では「作り置きの調理ポイントと保存のコツ」についてもあわせて紹介します。【調査結果】日頃から意識している食中毒対策は？調査は、同メディアユーザー