ランニングのついでにバターを製造するライフハックがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】美味しそうな「バター」ができましたよ！「生クリーム、塩2つまみをシェイカーに入れて、5〜7km走ればバターができるの 楽しすぎたのでぜひ」とその模様を紹介したのは麗（うらら）さん（@o_o153cm）。プロテイン用のシェイカーに生クリームと塩を入れて、あとは走るだけ。気候によってバターができるまでの走行距離は微妙に変わりそう