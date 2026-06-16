サッカー日本代表の上田綺世選手は6月15日、自身のInstagramを更新。日本代表として臨んだ試合のショットを公開しました。【写真】上田綺世が公開した試合ショットオランダ戦の試合ショットを公開上田選手は「2-2 次も応援よろしくお願いします！」とつづり、写真を1枚載せています。青いユニフォームをきた上田選手が、オレンジのユニフォームを着たオランダ代表から逃れるようにドリブルをする姿です。FIFAワールドカップの初戦