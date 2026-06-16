「何に投資しているか」でREITの見え方は変わるREIT（不動産投資信託）を選ぶ際、多くの人は利回りに目を向けます。もちろん利回りは重要なポイントですが、それと同じくらい大切なのが「どのような不動産から収益を得ているのか」という視点です。例えばオフィスREITは企業業績や景気の影響を受けやすく、ホテルREITは観光需要に左右されます。一方で物流施設はネット通販市場の拡大という追い風があり、インフラ資産は社会を支え