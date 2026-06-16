今年１月に千葉県松戸市で産声をあげた学童野球チーム「オール松戸スターズ」。ヤキュイクでも以前に取材した「小金原ビクトリー」で長らく監督を務めていた高橋雄太監督が新たに立ちあげたチームになる。少年野球人口が減っている時代にあって、子ども達が集まるチームはどんなチームなのだろうか？高橋監督に話を聞いた。＜怪我なく長く野球を続けてもらえる子を育てたい＞---チームを立ちあげた経緯から教えてください。以前