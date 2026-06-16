オールスターファン投票で116万5133票を獲得して両リーグ最多得票にMLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第1回中間発表を行い、ドジャースの大谷翔平投手（ナ・リーグ指名打者部門）が116万5133票を獲得して両リーグ最多得票となった。「さすがっすね」「そら驚かんよ」という一方で、不安を感じる日本ファンもいるようだ。ファン投票では各球団から各ポジション1人（外野3人