サンリオの新作くじ「ハローキティ当りくじ」が、6月20日（土）から、全国の「サンリオショップ」および「ローソン」店舗などで発売される。【写真】カラフルなマーメイドデザインがかわいい！「ハローキティ当りくじ」景品一覧■夏にぴったり今回登場するのは、マーメイド姿のハローキティをデザインに使用したグッズがそろうキャラクターくじ。ハローキティの尾ひれが虹色にきらめくキュートな「置き時計」や「ぬいぐる