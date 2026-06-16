レジェンドから久保建英に賛辞だ。元アルゼンチン代表の“英雄”ハビエル・サネッティが、ワールドカップで注目に値する選手として、日本代表MFの名前をあげた。現役時代にインテルのバンディエラとして活躍し、引退後も同クラブの副会長を務めるサネッティ。アルゼンチン代表ではタイトルに届かなかったが、同国が輩出したサッカー界のレジェンドのひとりだ。そのサネッティが母国紙『La Nacion』で、注目選手としてレア