名手は名手のファインプレーを見逃していなかった。元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。聞き手に人気TikTokerのウンパルンパさんを迎え、ホテルの一室で視聴者の質問などに答えるおよそ１時間のロングトークだ。２−２の壮絶ドローに終わった日本代表vsオランダ代表戦をあらためて振り返るなかで、89分に生まれた森保ジャパンの同点弾に言及。伊東純也の右ＣＫ