土壇場で２-２に追いついた強豪オランダとの激闘から一夜。６月15日（日本時間16日）の練習後に囲み取材に応じた長友佑都は、チームの現状について気を引き締めるような言葉を口にした。「（オランダ戦を）良い戦いで終わらせちゃだめですよ。結局引き分けですからね。勝点１ですから」さらにこう続ける。「僕たちは優勝を目指しているチームなので、オランダに勝つ力を持っていないといけない。その意味では勝点１ですし、し