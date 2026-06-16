現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表と２−２のドローに終わった。翌15日は、ベースキャンプ地のナッシュビルでU-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。２−０で勝利した。日本サッカー協会によれば、45分間の一本で、得点者は小川航基と町野修斗の両アタッカー。オランダ戦のスタメン組と66分から出場した伊東純也は参加しなかった。 詳細は