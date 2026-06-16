新潟県の弥彦山の山中で６月１１日、身元不明の白骨化した人骨の一部が見つかりました。 警察によりますと、６月１１日午前１０時３６分、「山中に人骨のようなものがある」という１１０番通報があり、 捜査の結果、大腿部などの人骨が確認されたということです。 警察が身元や死因などについて捜査を続けています。