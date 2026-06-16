小泉防衛大臣は立憲民主党の議員が15日「豊かな子どもは自衛隊にならない」などと発言したことに対して「看過できない」と非難しました。立憲・古賀千景参院議員：（15日・参議院決算委）自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ。立憲の古賀参院議員による15日の発言について小泉大臣は16日、改めて非難しました。小泉防衛大臣：看過できないのは、その自衛