俳優の沢村一樹（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。「伝わるかなぁ…」とつづり、真っ白になった車を公開した。【写真】「ドカ灰の日に鹿児島に」故郷で遭遇した“すさまじい光景”を公開した沢村一樹沢村は「火山灰。伝わるかなぁ…」とつづり、火山灰によって真っ白になってしまった車の写真をアップ。屋根付きの駐車場であるにもかかわらず、そこにある車のほとんどが火山灰によって白く染まっている。この投稿に