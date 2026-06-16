16日午前7時20分ごろ、新潟県湯沢町土樽地内の町道で、クマ1頭が目撃されました。 南魚沼警察署によりますと、クマの体長は約1.2メートルとみられます。 クマが目撃された場所の付近には住宅も所在しています。このため、南魚沼警察署は湯沢町役場と連携し、注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。