アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた覚書に既に署名したことを明らかにしました。合意文書は19日の署名式後に公開するとしています。トランプ大統領：ホルムズ海峡は金曜日には完全に開放される。非常に強力な合意文書なので公開したい。おそらく金曜日以降に公開されるだろう。トランプ大統領は15日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に既に署名し、19日の署名式の後に合意文書を公開すると述べました